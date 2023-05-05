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Известный украинский комментатор Роберто Моралес вступил в ряды ВСУ

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Ранее Роберто уже проходил службу в армии в зоне АТО

Известный украинский комментатор Роберто Моралес вступил в ряды ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист, соведущий ТаТоТаке и ведеоблогер на UA-Футбол Роберто Моралес сообщил, что на данный момент он находится в рядах ВСУ.

Поэтому журналист вынужден взять вынужденную паузу на своем основном месте работы.

Напомним, что Роберто с июля 2015 года по осень 2016 года уже проходил службу в армии в зоне АТО.

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В статье: Роберто Моралес война с россией
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