Известный украинский комментатор Роберто Моралес вступил в ряды ВСУ

Известный украинский комментатор и журналист, соведущий ТаТоТаке и ведеоблогер на UA-Футбол Роберто Моралес сообщил, что на данный момент он находится в рядах ВСУ.

Поэтому журналист вынужден взять вынужденную паузу на своем основном месте работы.

Напомним, что Роберто с июля 2015 года по осень 2016 года уже проходил службу в армии в зоне АТО.