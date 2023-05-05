Известный украинский комментатор Роберто Моралес вступил в ряды ВСУ
Ранее Роберто уже проходил службу в армии в зоне АТО
фото из свободных источников
Известный украинский комментатор и журналист, соведущий ТаТоТаке и ведеоблогер на
Поэтому журналист вынужден взять вынужденную паузу на своем основном месте работы.
Напомним, что Роберто с июля 2015 года по осень 2016 года уже проходил службу в армии в зоне АТО.
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