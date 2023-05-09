У Зеленского отметили, что контрнаступление ВСУ нельзя рассматривать как одну битву, которая все решит

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины нельзя рассматривать как одну большую битву, которая все решит. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Когда мы говорим о контрнаступлении - что это будет обвально для России или наоборот не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, как будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности, масштаба войны, ресурсов, которые Россия в нее вкладывает, в том числе мобилизованных, это будет ряд мероприятий. Это не вопрос одной недели или одного месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое – менее удачным".

По его словам, главная задача контрнаступления – "обнулить остатки морально-волевого духа россиян".

"Россия и сегодня уже хочет проиграть, они ожидают наше наступление. Россияне хотят увидеть, как они будут унижены с точки зрения военной ситуации. Для этого нужны 1-2-3-4 крупных тактических поражения РФ. После этого начнется необратимый процесс уже обрушения российской силовой и управленческой вертикали как таковой".

"Нет ни одного сценария, где мы бы могли остановиться посередине, потому что это будет означать, что Европа будет обнулена через некоторое время. Ведь Россия, которая будет очень обижена за унижение в этой войне, будет все перестраивать под военные рельсы, будет иметь другую экономику, будет мобилизацию проводить бесконечно, полностью убивать остатки гражданских прав. У них точно не будет никакого пространства без лагерей, которые все готовят для тотальной войны".