Каладзе: Неужели грузинское вино и сельхозпродукция, если не поступят на их рынок, уничтожат российскую экономику?
Мэр Тбилиси пояснил, почему Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям
Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен
Экс-игрок киевского "Динамо", а сейчас мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, почему власти Грузии не присоединяются к антироссийским санкциям.
"На нас нападают, мол, мы не присоединились к санкциям. Я хочу спросить любого здравомыслящего человека. Неужели если грузинское вино и грузинская сельхозпродукция не поступят на российский рынок, то этим мы уничтожим российскую экономику? Это же полный абсурд.
Мы же, наоборот, навредим нашим нуждающимся людям. Тем, кто трудится 24 часа в сутки для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Зачем нужно закрывать людям эти возможности? Возможности для того, чтобы потрудиться, продать свои продукты и получить деньги. Эти деньги ведь все равно заходят в Грузию.
Когда я нахожусь во власти страны и знаю, что это навредит, почему я должен делать этот шаг? Почему я должен делать несчастной свою страну?" - сказал Каладзе.
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