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Каладзе: Неужели грузинское вино и сельхозпродукция, если не поступят на их рынок, уничтожат российскую экономику?

Общие новости
(3 голосов)

Мэр Тбилиси пояснил, почему Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям

Каладзе: Неужели грузинское вино и сельхозпродукция, если не поступят на их рынок, уничтожат российскую экономику?

Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен

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Экс-игрок киевского "Динамо", а сейчас мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, почему власти Грузии не присоединяются к антироссийским санкциям.

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"На нас нападают, мол, мы не присоединились к санкциям. Я хочу спросить любого здравомыслящего человека. Неужели если грузинское вино и грузинская сельхозпродукция не поступят на российский рынок, то этим мы уничтожим российскую экономику? Это же полный абсурд.

Мы же, наоборот, навредим нашим нуждающимся людям. Тем, кто трудится 24 часа в сутки для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Зачем нужно закрывать людям эти возможности? Возможности для того, чтобы потрудиться, продать свои продукты и получить деньги. Эти деньги ведь все равно заходят в Грузию.

Когда я нахожусь во власти страны и знаю, что это навредит, почему я должен делать этот шаг? Почему я должен делать несчастной свою страну?" - сказал Каладзе.

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В статье: Каха Каладзе война с россией
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Комментарии (6)
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Smooth da Hustler (Львів)
10.05.2023 в 00:55
Ви даете возможность заработать этим тварям, а налоги каха таки каха кретин или хитрожопый
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magnum power (БОМЖ)
10.05.2023 в 00:55
мафіозі увімкнув дурня. ніби він не знає, що вино тут не до чого, а його країна стала діркою для обходу санкцій, щоб постачати товари терористам.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.05.2023 в 00:41
Тому що ці гроші - в українській крові....Виживайте далі, більше в Грузію не поїду з родиною відпочивати, відповідно не витрачу жодної копійки
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Андрей (Odessa)
10.05.2023 в 00:41
Якось Україна ще до віджиму Крима, за часів митно-екологічних воєн з боку росії переорієнтувала свій величезний у порівнянні з Грузією обсяг експорту на Европу, Азію, Африку тощо. І при тому тут не було Саакашвілі та створеного ним стерильного від корупції середовища, українським фермерам протистояли і дармоїди з усіх ланок влади, і важкі стандарти ЕС, і більш прохолодний клімат.
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HavanaClub (Днепр)
10.05.2023 в 00:03
вроде ж не боксером был... по голове кулаками не получал. Мячем наверное тоже отшибает. Вы помогаете обходить санкции, придурок...
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Prideman (Lviv)
09.05.2023 в 23:34
Проти вас ввели санкції, бо ви підтримуєте агресора, телепню, ви торгуєте з РФ, а значить фінансуєте війну проти України, второпав чи ще не дійшло?
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+2
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