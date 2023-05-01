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Каладзе: Буду рад успеху Украины, но Грузия первой заслуживала статус кандидата на членство в ЕС

Общие новости
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Мэр Тбилиси считает, что это больше политическое решение

Каладзе: Буду рад успеху Украины, но Грузия первой заслуживала статус кандидата на членство в ЕС

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок киевского "Динамо", а сейчас мэр Тбилиси Каха Каладзе высказал мнение, что Грузия раньше заслуживала статус кандидата на членство в ЕС, а не Украина и Молдова.

"Конечно, первой, кто заслуживал этот статус, была Грузия – мы можем проверить это по всем параметрам. Не подумайте, я не ставлю это в укор стране, которая сегодня находится в огне войны. Напротив, я всегда буду рад успеху Украины и украинцев, но если посмотреть на реальность, со всеми цифрами и параметрами, то Грузия первой предприняла конкретные шаги в плане осуществления реформ, борьбы с коррупцией…

Однако это было политическое решение, и общество понимало, почему было оно было принято – потому что правительство Грузии является для них проблемой. Потому что оно не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в Грузии, и они использовали это, они хотели использовать это как рычаг давления", — сказал Каладзе.

Бывший футболист также является генеральным секретарем правящей партии "Грузинская мечта". Интересно, что власти Грузии ранее заявляли, что страна не присоединилась к санкциям Запада против России из-за войны в Украине, поскольку это противоречит ее национальным интересам.

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В статье: Каха Каладзе Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
Sova

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.05.2023 в 19:09
Якби не вибрали прорасєйскую владу, то можливо так. Але зараз, очевидно що ні
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0
0
Prideman (Lviv)
01.05.2023 в 17:48
Чим заслуговувала? Тим, що ваша влада РФ ср@ку лиже зараз?
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0

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