Каладзе: Буду рад успеху Украины, но Грузия первой заслуживала статус кандидата на членство в ЕС

Экс-игрок киевского " Динамо ", а сейчас мэр Тбилиси Каха Каладзе высказал мнение, что Грузия раньше заслуживала статус кандидата на членство в ЕС, а не Украина и Молдова.

"Конечно, первой, кто заслуживал этот статус, была Грузия – мы можем проверить это по всем параметрам. Не подумайте, я не ставлю это в укор стране, которая сегодня находится в огне войны. Напротив, я всегда буду рад успеху Украины и украинцев, но если посмотреть на реальность, со всеми цифрами и параметрами, то Грузия первой предприняла конкретные шаги в плане осуществления реформ, борьбы с коррупцией…

Однако это было политическое решение, и общество понимало, почему было оно было принято – потому что правительство Грузии является для них проблемой. Потому что оно не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в Грузии, и они использовали это, они хотели использовать это как рычаг давления", — сказал Каладзе.