Каладзе: Буду рад успеху Украины, но Грузия первой заслуживала статус кандидата на членство в ЕС
Мэр Тбилиси считает, что это больше политическое решение
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Экс-игрок киевского "
"Конечно, первой, кто заслуживал этот статус, была Грузия – мы можем проверить это по всем параметрам. Не подумайте, я не ставлю это в укор стране, которая сегодня находится в огне войны. Напротив, я всегда буду рад успеху Украины и украинцев, но если посмотреть на реальность, со всеми цифрами и параметрами, то Грузия первой предприняла конкретные шаги в плане осуществления реформ, борьбы с коррупцией…
Однако это было политическое решение, и общество понимало, почему было оно было принято – потому что правительство Грузии является для них проблемой. Потому что оно не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в Грузии, и они использовали это, они хотели использовать это как рычаг давления", — сказал Каладзе.
Бывший футболист также является генеральным секретарем правящей партии "Грузинская мечта". Интересно, что власти Грузии ранее заявляли, что страна не присоединилась к санкциям Запада против России из-за войны в Украине, поскольку это противоречит ее национальным интересам.
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