В Мариуполь приехали ультрас РФ, они устроили "российский шабаш" на стадионе им. Бойко

10 мая т. н. российские "ультрас" приехали со всей страны в оккупированный Мариуполь. Они собрались на пустом и поврежденном стадионе им. В. Бойко (домашней арене ФК "Мариуполь"), вывесили имперские флаги, такие как "слава россии", флаги "Зенита", "Спартака" и т.д., и устроили салют в честь дня победы.

Затем россияне спели русскую песню времен Второй мировой войны "Катюша", некоторые из них скандировали слова "Это лучшая работа в мире" – вероятно, имея в виду убийства, изнасилования, мародерство и прочее.

