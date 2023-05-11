  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Мариуполь приехали ультрас РФ, они устроили "российский шабаш" на стадионе им. Бойко
В тренде

В Мариуполь приехали ультрас РФ, они устроили "российский шабаш" на стадионе им. Бойко

Общие новости
(1 голосов)

На одном из баннеров был логотип батальона "Espanola"

В Мариуполь приехали ультрас РФ, они устроили "российский шабаш" на стадионе им. Бойко

Мариуполь Сейчас

Новина українською

10 мая т. н. российские "ультрас" приехали со всей страны в оккупированный Мариуполь. Они собрались на пустом и поврежденном стадионе им. В. Бойко (домашней арене ФК "Мариуполь"), вывесили имперские флаги, такие как "слава россии", флаги "Зенита", "Спартака" и т.д., и устроили салют в честь дня победы.

Затем россияне спели русскую песню времен Второй мировой войны "Катюша", некоторые из них скандировали слова "Это лучшая работа в мире" – вероятно, имея в виду убийства, изнасилования, мародерство и прочее.

На одном из баннеров был логотип батальона "Espanola" – в него входит около полутысячи российских ультрас из разных клубов. Его возглавляет 41-летний болельщик ЦСКА Станислав "Испанец" Орлов. Как отмечает издание Metro, Россия активизирует вербовку футбольных хулиганов для участия в боевых действиях в Украине.

Читайте такжеУмер вице-президент Мариуполя, прошедший путь от Второй лиги до Кубка УЕФА

По теме
yellow-arrow
Генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные активы российского олигарха
yellow-arrow
Путин – не военный преступник, завершение войны за день и прочее. Трамп сделал кучу странных заявлений
yellow-arrow
ВСУ приближаются к отметке в 200 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/mariupolnow

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Динамист (Киев)
11.05.2023 в 10:07
а на стадіоні Металург в Бахмуті слабо так постояти та повити?
Ответить
0
0
Консул (Звягель )
11.05.2023 в 09:46
Тварюки
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде