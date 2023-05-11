В Мариуполь приехали ультрас РФ, они устроили "российский шабаш" на стадионе им. Бойко
На одном из баннеров был логотип батальона "Espanola"
Мариуполь Сейчас
10 мая т. н. российские "ультрас" приехали со всей страны в оккупированный Мариуполь. Они собрались на пустом и поврежденном стадионе им. В. Бойко (домашней арене ФК "Мариуполь"), вывесили имперские флаги, такие как "слава россии", флаги "Зенита", "Спартака" и т.д., и устроили салют в честь дня победы.
Затем россияне спели русскую песню времен Второй мировой войны "Катюша", некоторые из них скандировали слова "Это лучшая работа в мире" – вероятно, имея в виду убийства, изнасилования, мародерство и прочее.
The russian occupiers from across russia’s football ultra scene then sing the russian WWII song ‘katyusha’ as some chant ‘this is the best job in the world’ - likely referring to killing, raping, looting Ukrainians whilst destroying and occupying ????????…— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 10, 2023
Mariupol a prime example pic.twitter.com/W4KYMB29Wc
На одном из баннеров был логотип батальона "Espanola" – в него входит около полутысячи российских ультрас из разных клубов. Его возглавляет 41-летний болельщик ЦСКА Станислав "Испанец" Орлов. Как отмечает издание Metro, Россия активизирует вербовку футбольных хулиганов для участия в боевых действиях в Украине.
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