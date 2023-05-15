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Официально: В новом пакете помощи Франция передаст Украине бронированные машины и легкие танки

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Об этом говорится в Совместной декларации по результатам визита Зеленского в Париж

Официально: В новом пакете помощи Франция передаст Украине бронированные машины и легкие танки

Zelenskiy Official

Новина українською

В Париже состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили вопросы предоставления Францией военной помощи Украине. Важной темой были первоочередные потребности Украины для укрепления своей обороноспособности, защиты неба.

В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредоточивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России.

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Париж передал две передвижные лаборатории ДНК для усиления способности Украины расследовать военные преступления. Также в Офисе Президента Украины надеются, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей".

Во время встречи были также отдельно обсуждены вопросы поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Президенты говорили о дальнейших шагах на пути Украины к членству в НАТО.

Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что наше государство ожидает конкретные политические решения Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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Источник:
president.gov.ua

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