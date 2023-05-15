Официально: В новом пакете помощи Франция передаст Украине бронированные машины и легкие танки
Об этом говорится в Совместной декларации по результатам визита Зеленского в Париж
Zelenskiy Official
В Париже состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили вопросы предоставления Францией военной помощи Украине. Важной темой были первоочередные потребности Украины для укрепления своей обороноспособности, защиты неба.
В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредоточивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России.
Париж передал две передвижные лаборатории ДНК для усиления способности Украины расследовать военные преступления. Также в Офисе Президента Украины надеются, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей".
Во время встречи были также отдельно обсуждены вопросы поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Президенты говорили о дальнейших шагах на пути Украины к членству в НАТО.
Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что наше государство ожидает конкретные политические решения Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.
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