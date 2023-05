Франция вслед за Британией планирует передать Украине дальнобойные ракеты

Франция передаст Украине ракеты большой дальности, которые помогут нашим воинам осуществить контрнаступление, их дальность "позволяет оказывать сопротивление". В ближайшие недели ВСУ получат от Парижа десятки единиц бронетехники и легких танков, в том числе боевые машины AMX-10RCs.

Отвечая на вопрос о доставке боевых самолетов в Украину, Макрон сказал, что не обсуждал этого с Зеленским во время встречи с ним во Франции в эти выходные. Относительно подготовки украинских пилотов на французских военных самолетах Эммануэль сказал, что не существует никаких табу.

Макрон отметил, что Франция готова обучать украинских пилотов, а тренировки "могут начаться прямо сейчас".

????????️ "On ne fait pas la guerre à la Russie, on aide l'Ukraine à résister face à l’assaillant russe. On ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe", martèle @EmmanuelMacron



▶ Dans #LE20H de @GillesBouleau pic.twitter.com/2dsuHVaXPc