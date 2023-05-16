Франция вслед за Британией планирует передать Украине дальнобойные ракеты
SCALP-EG – интересное название
Getty Images / Global Images Ukraine
Франция передаст Украине ракеты большой дальности, которые помогут нашим воинам осуществить контрнаступление, их дальность "позволяет оказывать сопротивление". В ближайшие недели ВСУ получат от Парижа десятки единиц бронетехники и легких танков, в том числе боевые машины AMX-10RCs.
Отвечая на вопрос о доставке боевых самолетов в Украину, Макрон сказал, что не обсуждал этого с Зеленским во время встречи с ним во Франции в эти выходные. Относительно подготовки украинских пилотов на французских военных самолетах Эммануэль сказал, что не существует никаких табу.
Макрон отметил, что Франция готова обучать украинских пилотов, а тренировки "могут начаться прямо сейчас".
"Мы не воюем с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому нападению. Мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю. Иногда приходится устанавливать ограничения. Мы не должны ослаблять способность Франции защищать себя", – добавил президент Франции.
????????️ "On ne fait pas la guerre à la Russie, on aide l'Ukraine à résister face à l’assaillant russe. On ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe", martèle @EmmanuelMacron— TF1Info (@TF1Info) May 15, 2023
▶ Dans #LE20H de @GillesBouleau pic.twitter.com/2dsuHVaXPc
Франция имеет на вооружении ракеты Storm Shadow, которые ВСУ ранее получили от Великобритании, однако Париж использует для них название SCALP-EG.
Популярное сейчас
- Россия совершила "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев. ПВО на высоте
- Сабо: По поведению Луческу я увидел, что ему все равно – проиграет он или выигрывает
- Игнат об авиакатастрофах на Брянщине: Там истерика
- Зозуля о Шевченко и Джоковиче: Украинец в сознании на одном гектаре не сядет рядом с этим дерьмом
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО