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Франция вслед за Британией планирует передать Украине дальнобойные ракеты

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SCALP-EG – интересное название

Франция вслед за Британией планирует передать Украине дальнобойные ракеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Франция передаст Украине ракеты большой дальности, которые помогут нашим воинам осуществить контрнаступление, их дальность "позволяет оказывать сопротивление". В ближайшие недели ВСУ получат от Парижа десятки единиц бронетехники и легких танков, в том числе боевые машины AMX-10RCs.

Отвечая на вопрос о доставке боевых самолетов в Украину, Макрон сказал, что не обсуждал этого с Зеленским во время встречи с ним во Франции в эти выходные. Относительно подготовки украинских пилотов на французских военных самолетах Эммануэль сказал, что не существует никаких табу.

Макрон отметил, что Франция готова обучать украинских пилотов, а тренировки "могут начаться прямо сейчас".

"Мы не воюем с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому нападению. Мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю. Иногда приходится устанавливать ограничения. Мы не должны ослаблять способность Франции защищать себя", – добавил президент Франции.

Франция имеет на вооружении ракеты Storm Shadow, которые ВСУ ранее получили от Великобритании, однако Париж использует для них название SCALP-EG.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон
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Источник:
tvpworld.com

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