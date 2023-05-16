САП и НАБУ обвиняют главу Верховного суда во взяточничестве. В деле фигурирует компания владельца Ворсклы

Антикоррупционные органы разоблачили председателя Верховного Суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. Вечером 15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали короткие сообщения и фото с пачками долларов на диване.

Руководство антикоррупционных органов на сегодняшнем брифинге разоблачило некоторые детали дела Князева. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, была получена информация о коррупционных схемах с участием судей. В связи с этим был проведен комплекс мероприятий с внедрением детектива под прикрытием.

"Впоследствии был зафиксирован ряд контактов владельца группы "Финансы и Кредит" (прим. ред. UA-Футбол - Константина Жеваго) с одним из владельцев адвокатского объединения для прикрытия преступной деятельности. Стороны договорились о передаче неправомерной выгоды руководству Верховного Суда за принятие нужного решения".

Сообщается, что 15 марта должно было пройти заседание суда, но его перенесли, как утверждают в НАБУ, чтобы "затянуть время и аккумулировать средства". 19 апреля было вынесено нужное решение. В начале мая руководство Верховного суда предоставило адвокату указание о распределении взятки между судьями. По данным следствия, первую часть передали еще 3 мая, вторую – 15-го, когда Князева и разоблачили.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщило, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Пресс-служба владельца "Ворсклы" утверждает, что он не имеет к ситуации никакого отношения.

В Украине в отношении Константина Жеваго расследуется дело о незаконном выводе 113 млн долларов из подконтрольного ему банка "Финансы и Кредит". На сегодня на его имущество наложен арест. Ему объявили подозрение в сентябре 2019 года, но он не пришел на допрос и выехал за границу. В декабре 2022-го его задержали на горнолыжном курорте Куршевель. Украинская сторона требовала экстрадиции, но местный суд отказал.