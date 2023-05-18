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Бах: Рекомендуем, чтобы спортсмены из всех национальных комитетов могли участвовать в Олимпиаде

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Президент МОК снова высказался со своими нарративами

Бах: Рекомендуем, чтобы спортсмены из всех национальных комитетов могли участвовать в Олимпиаде

Фото: Olympics

Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что представители всех национальных комитетов смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.

Об этом он заявил, выступая в Софии в честь 100-летия НОК Болгарии.

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"Рекомендация МОК состоит в том, чтобы спортсменам всех стран было разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят.

Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева.

Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", – сказал Бах

Ранее Бах говорил, что решение по участию спортсменов с паспортами России и Беларуси будет принято за год до старта Олимпиады.

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В статье: Томас Бах война с россией Олимпиада-2024
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Источник:
Inside the Games

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