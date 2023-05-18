Бах: Рекомендуем, чтобы спортсмены из всех национальных комитетов могли участвовать в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что представители всех национальных комитетов смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.

Об этом он заявил, выступая в Софии в честь 100-летия НОК Болгарии.

"Рекомендация МОК состоит в том, чтобы спортсменам всех стран было разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят.

Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева.

Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", – сказал Бах