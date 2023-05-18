Бах: Рекомендуем, чтобы спортсмены из всех национальных комитетов могли участвовать в Олимпиаде
Президент МОК снова высказался со своими нарративами
Фото: Olympics
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что представители всех национальных комитетов смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.
Об этом он заявил, выступая в Софии в честь 100-летия НОК Болгарии.
"Рекомендация МОК состоит в том, чтобы спортсменам всех стран было разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят.
Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева.
Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", – сказал Бах
Ранее Бах говорил, что решение по участию спортсменов с паспортами России и Беларуси будет принято за год до старта Олимпиады.
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