Российские добровольцы постят фото из Белгородской области. У Путина заявили о "глубоком беспокойстве"
Есть продвижение
Свобода России
Бойцы отрядов российских добровольцев, которые вошли накануне в Грайворонский район Белгородской области, до сих пор находятся на территории РФ и продолжают двигаться дальше, сообщил утром 23 мая легион "Свобода России":
"Доброго утра всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше. Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область!"
Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине, отмечают добровольцы. По их словам, РФ абсолютно не защищена, в Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство.
При этом секретарь путина песков заявил, что "украинские ДРГ в Белгородской области вызывают глубокое беспокойство". При этом диктатор не будет собирать Совбез РФ из-за данного инцидента, к концу недели ожидается регулярное совещание, а т. н. "сво" продолжается, чтобы "не допускать такого впредь". Одновременно бавший президент РФ дмитрий медведев высказался о заходе российских добровольцев на территорию страны агрессора – прямая речь: "Этих отморозков нужно уничтожать как крыс, даже в плен не брать".
В сети появились кадры полностью разгромленного КПП "Грайворон" в Белгородской области. На стене одного из зданий можно заметить надпись "Привет из Бахмута". Также добровольцы вовсю публикуют фотографии с территории РФ:
Одновременно появилась информация, что Россия собирается снять с фронта (Луганского направления) подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии и перебросить их в Белгородскую область.
Популярное сейчас
- Битвы Шахтера с Зарей и Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 22-28 мая
- Изменено время начала матча между сборными Украины и Мальты
- Четыре десятка артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 22 мая
- Российские добровольцы заявили об освобождении двух сел на Белгородщине: "Начали штурм Грайворона"
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО