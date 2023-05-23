Российские добровольцы постят фото из Белгородской области. У Путина заявили о "глубоком беспокойстве"

Бойцы отрядов российских добровольцев, которые вошли накануне в Грайворонский район Белгородской области, до сих пор находятся на территории РФ и продолжают двигаться дальше, сообщил утром 23 мая легион "Свобода России":

"Доброго утра всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше. Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область!"

Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине, отмечают добровольцы. По их словам, РФ абсолютно не защищена, в Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство.

При этом секретарь путина песков заявил, что "украинские ДРГ в Белгородской области вызывают глубокое беспокойство". При этом диктатор не будет собирать Совбез РФ из-за данного инцидента, к концу недели ожидается регулярное совещание, а т. н. "сво" продолжается, чтобы "не допускать такого впредь". Одновременно бавший президент РФ дмитрий медведев высказался о заходе российских добровольцев на территорию страны агрессора – прямая речь: "Этих отморозков нужно уничтожать как крыс, даже в плен не брать".

В сети появились кадры полностью разгромленного КПП "Грайворон" в Белгородской области. На стене одного из зданий можно заметить надпись "Привет из Бахмута". Также добровольцы вовсю публикуют фотографии с территории РФ:

Одновременно появилась информация, что Россия собирается снять с фронта (Луганского направления) подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии и перебросить их в Белгородскую область.