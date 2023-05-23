Благотворительный матч Челси для Украины – известны подробности

"Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, проведет звездный благотворительный матч в помощь Украине в войне с Россией.

Мероприятие пройдет с участием таких знаменитостей, как телеведущая и экс-футболистка Алекс Скотт, певец Найл Хоран, легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд (ныне он эксперт).

Экс-игрок "Челси" и легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко из "Арсенала" могут стать капитанами двух команд на "Стэмфорд Бридж".

"Помимо масштабного матча, в перерыве между таймами будет грандиозное шоу от пары известных звезд. Это будет невероятное событие", - пишет The Sun.

Game4Ukraine соберет деньги для глобальной благотворительной организации президента Владимира Зеленского United24. Благотворительный поединок запланирован в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" на 5-е августа этого года.