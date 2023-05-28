Россияне массово обстреляли Авдеевку в ночь на 28 мая
Под завалами домов остаются люди
Донецька ОДА
Российские оккупационные войска в ночь на 28 мая массированно обстреляли Авдеевку Донецкой области из артиллерии. Оккупанты хаотично наносили удары по центральной и старой частям города, заявил начальник МВА Виталий Барабаш.
"Около 21:02, 27 мая, произошел авиаракетный удар по городу, по дороге. Пытались они бить по логистике. Выезжали три буса разгружавшихся в городе волонтеров. Возвращались и, видимо, их заметили, после чего произошел авиаракетный удар. Они наконец уехали", - отметил Барбаш.
За сутки зафиксировано 22 обстрела и около 200 обстрелов по позициям ВСУ вокруг города. Оккупанты нанесли шесть авиаракетных ударов по городу, из них три — по территории Авдеевского коксохимзавода.
Под завалами многоквартирных домов остаются люди. Их не могут достать из-за отсутствия специальной техники, поскольку ее невозможно завести в город.
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