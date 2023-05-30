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Из-за ночной атаки РФ дронами в Киеве погибла женщина, более 10 человек получили ранения – Нацполиция

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Также повреждены 16 объектов

Из-за ночной атаки РФ дронами в Киеве погибла женщина, более 10 человек получили ранения – Нацполиция

Національна поліція України

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В. и. о. Главы Национальной полиции Украины, генерал полиции третьего ранга Иван Выговский сообщил, что этой тяжелой ночью в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 – получили ранения.

В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан. Также повреждены 16 объектов – это гражданские авто, сооружения и жилые дома. На месте работают полицейские и все экстренные службы.

По информации СМИ, женщину спасатели нашли в квартире на 20 этаже, она скончалась в карете скорой помощи. Как ранее сообщали в КГВА, всего по Украине с северного и южного направлений запустили 31 дрон.

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В статье: полиция война с россией
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