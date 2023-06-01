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СБУ задержали в рядах ВСУ крота РФ. Он передавал данные о ПВО врагу, корректировал обстрелы Киева

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Житель Бахмута

СБУ задержали в рядах ВСУ крота РФ. Он передавал данные о ПВО врагу, корректировал обстрелы Киева

СБУ

Новина українською

СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который собирал информацию о западном вооружении и "охотился" на ПВО. Военная контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили еще одного предателя в результате многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Украины.

Злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра ГРУ Никита Климовский. После 24 февраля прошлого года россиянин поставил своему агенту первое разведывательное задание – сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу.

Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в Бахмуте и в его окрестностях. Впоследствии предатель получил от российской военной разведки следующее задание – прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны. После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях. Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования ВСУ.

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В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ. Кроме того, злоумышленник пытался выявить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения. Военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили предателя, задокументировали преступные действия и задержали его на попытке передачи разведданных российской спецслужбе.

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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В статье: СБУ война с россией
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