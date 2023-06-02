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С прицелом на стратегически важные объекты. На России заявили об атаке украинских БПЛА

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Работала ПВО

С прицелом на стратегически важные объекты. На России заявили об атаке украинских БПЛА

Фото из открытых источников

Новина українською

На России заявили о ночной атаке украинских беспилотников – в частности, на объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской области РФ. Также чиновники в Калужской области сообщили о неопознанном объекте, упавшем в лесу.

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Критических повреждений и пожаров тоже нет, по заявлениям российских властей. По данным "Базы", около 2 часов ночи беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в деревне Пересна, была повреждена водяная емкость пожаротушения. Спустя 30 минут, как заявляют росСМИ, еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.

В Курске ночью слышали взрыв возле вокзала. Пропагандисты писали, что работала ПВО. Глава регионе заявили о "ликвидации нескольких украинских БПЛА".

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В статье: война с россией бавовна
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