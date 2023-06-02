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Алиев: Хочется после победы жестко напиться, а потом поехать и отдохнуть на море

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Экс-хавбек сборной Украины служит в ВСУ

Алиев: Хочется после победы жестко напиться, а потом поехать и отдохнуть на море

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас служит в рядах ВСУ, ответил на в вопрос, чем он намерен рассказал, чем он намерен заняться после победы в российско-украинской войне.

"Через полтора года в армии во время войны немного устал, давит это все на тебя. Психологически очень непросто. Но ничего не остается делать, кроме как терпеть. Больше всего меня раздражает то, что дети умирают. Вот даже накануне, в День защиты детей, погибли в Киеве дети…

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Когда я бываю "в увале" (увольнение на армейском сленге, – прим.), то надеваю спортивную одежду и для меня это облегчение. На время забываешь.

Уж очень хочется дождаться того дня, когда мы победим. Хочется после этого вот прямо жестко напиться, а потом поехать и отдохнуть на море, дней хотя бы на десять. А дальше ‒ просто жить и заниматься своими делами", - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев война с россией
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Источник:
Fanday

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