"Это предусматривалось". В ВСУ ответили, помешает ли контрнаступлению подрыв врагом ГЭС

Военное командование Украины заблаговременно предусматривало возможные действия российской армии по подрыву Каховской ГЭС и делало соответствующие расчеты. Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заблаговременно предусматривало вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно вреда, который может наступить в результате разлива воды".

"Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах. Относительно препятствования нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия, и соответственно оно не должно помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды".