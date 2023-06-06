"Это предусматривалось". В ВСУ ответили, помешает ли контрнаступлению подрыв врагом ГЭС
Официальный ответ
Укринформ
Военное командование Украины заблаговременно предусматривало возможные действия российской армии по подрыву Каховской ГЭС и делало соответствующие расчеты. Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заблаговременно предусматривало вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно вреда, который может наступить в результате разлива воды".
"Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах. Относительно препятствования нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия, и соответственно оно не должно помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды".
Популярное сейчас
- Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке
- Не Азаром единым. Футболисты, не оправдавшие безумные ценники при втором приходе Переса
- Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС
- Урожайный день уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО