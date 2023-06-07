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Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева

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Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот теперь уж точно все. Теперь пути назад нет. Евгений Селезнев простился с большой игрой, последний раз сыграв перед широкой аудиторией. Матч получился праздничным и грустным одновременно. Праздничным, ведь играли представители четырех футбольных поколений. Грустным, ведь провожали легенду. Как сказал бы классик, в этот день даже небо плакало дождем.

Все происходящее на поле, за его пределами и на трибунах, видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Его кадры останутся в архивах лебединой после Евгения Селезнева.

Фотогалерея

Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 2Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 3Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 4Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 5Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 6Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 8Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 9Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 7Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 2Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 3Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 4Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 5Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 6Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 7Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 8Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 9Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 2Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 3Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 4Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 5Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 6Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 7Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 8Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 9Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 2Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 3Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 4Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 5Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 6Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 7Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 8Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 9Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 1Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 2Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 3Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 4Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 5Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 6Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 7Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 8Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева - фото 9
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В статье: Евгений Селезнев фото
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