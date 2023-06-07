Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева

Вот теперь уж точно все. Теперь пути назад нет. Евгений Селезнев простился с большой игрой, последний раз сыграв перед широкой аудиторией. Матч получился праздничным и грустным одновременно. Праздничным, ведь играли представители четырех футбольных поколений. Грустным, ведь провожали легенду. Как сказал бы классик, в этот день даже небо плакало дождем.

Все происходящее на поле, за его пределами и на трибунах, видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Его кадры останутся в архивах лебединой после Евгения Селезнева.

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