Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева
В Ужгороде собрался весь футбольный бомонд
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Вот теперь уж точно все. Теперь пути назад нет. Евгений Селезнев простился с большой игрой, последний раз сыграв перед широкой аудиторией. Матч получился праздничным и грустным одновременно. Праздничным, ведь играли представители четырех футбольных поколений. Грустным, ведь провожали легенду. Как сказал бы классик, в этот день даже небо плакало дождем.
Все происходящее на поле, за его пределами и на трибунах, видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Его кадры останутся в архивах лебединой после Евгения Селезнева.
Фотогалерея
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фиорентина – Вест Хэм Юнайтед. Прогноз финала Лиги конференций на 07.06.2023
- Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро
- Динамо и Фонд братьев Суркисов передали в бригаду "Лють" семь внедорожников. ФОТО
- Пригожин заявил, что Минобороны РФ минирует дороги в тыловой зоне ЧВК Вагнер
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн