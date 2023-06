Владимир Кличко: Путинская россия не имеет границ, они совершают геноцид и экоцид

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Twitter отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

"Разрушение Каховской дамбы и ее ужасающие гуманитарные и экологические последствия показывают, что путинская россия не имеет границ. Они совершают геноцид и экоцид. Их цель ясна: украиноцид".

The destruction of the Kakhovka dam and its terrifying human and environmental consequences show that putin's russia has no limits.



They are committing genocide and ecocide.



Their goal is clear: Ukrainocide.#Stoprussia #Ukrainocide pic.twitter.com/e2al1nNaOT