Владимир Кличко: Путинская россия не имеет границ, они совершают геноцид и экоцид

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Twitter отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

"Разрушение Каховской дамбы и ее ужасающие гуманитарные и экологические последствия показывают, что путинская россия не имеет границ. Они совершают геноцид и экоцид. Их цель ясна: украиноцид".