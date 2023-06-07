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Владимир Кличко: Путинская россия не имеет границ, они совершают геноцид и экоцид

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Боксер высказался об ужасающих последствиях

Владимир Кличко: Путинская россия не имеет границ, они совершают геноцид и экоцид

instagram.com/klitschko

Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Twitter отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

"Разрушение Каховской дамбы и ее ужасающие гуманитарные и экологические последствия показывают, что путинская россия не имеет границ. Они совершают геноцид и экоцид. Их цель ясна: украиноцид".

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В статье: Владимир Кличко
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