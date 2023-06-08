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Роковой план РФ, прогнозы МАГАТЭ по ЗАЭС и другое. Что сейчас известно о подрыве ГЭС и его последствиях

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Много оккупантов погибло

Роковой план РФ, прогнозы МАГАТЭ по ЗАЭС и другое. Что сейчас известно о подрыве ГЭС и его последствиях

МАГАТЭ

Новина українською

Перед взрывом плотины Каховской гидроэлектростанции россияне глушили связь в Херсонской области и создали информационный вакуум. Они пытались скрыть масштабы техногенной катастрофы даже от своих подразделений. В результате многие российские военные погибли. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Можем констатировать, что, оставляя людей в такой опасности, враг максимально пытался скрыть ситуацию, которую планировал развернуть, в частности, саму техногенную катастрофу. Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая будет работать настолько, что глушили связь перед самым подрывом и не сообщили даже своим подразделениям. Многие из оккупационных войск либо остались под водой, либо страдают и так же, как и местные жители вынуждены ждать на крышах и просить о помощи. Они надеются, что за ними вернутся".

После подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и сильного наводнения в больницу оккупированных Алешек доставили 30 человек с переохлаждением, есть погибшие. Об этом сообщила руководитель городской военной администрации Татьяна Гасаненко, пишет Суспільне. По ее словам, точное количество погибших пока установить невозможно.

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Местные жители оказались в водной ловушке, россияне не выпускают их за пределы города и не дают попасть в учебные заведения в центре города, где сейчас сухо и нет воды. При этом оккупанты врываются в квартиры на верхних этажах многоэтажки. Пока неподтопленным остается центр Олешек. Вода стоит, в некоторых населенных пунктах громады она начала отступать.

Если уровень опустится ниже 12,7 м, ЗАЭС уже не сможет перекачивать воду из водоема на площадку. При нынешней скорости эта отметка может быть достигнута в течение следующих двух дней. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил:

"В худшем случае, без охлаждения существует риск ядерной катастрофы с трагическими экологическими последствиями".

После заполнения прудов запасов воды будет достаточно, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев. Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко призвал местных жителей сохранять спокойствие и заявил, что ситуация контролируется.

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В статье: война с россией ЗАЭС Запорожская АЭС Наталья Гуменюк Рафаэль Гросси Каховская ГЭС
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Источник:
Sky

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