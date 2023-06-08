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Хацкевич - про Селезнева: Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво

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Селезнев провел свой прощальный матч

Хацкевич - про Селезнева: Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич высказался об Евгении Селезневе, который 6 июня провел свой прощальный матч.

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"Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво.

К сожалению, его забитые голы в прощальном матче не пойдут в зачет.Так что Максим Шацких и Сергей Ребров могут спать спокойно", – сказал Хацкевич.

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В статье: Евгений Селезнев Александр Хацкевич
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Источник:
SportarenaTV

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