Хацкевич - про Селезнева: Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво

Экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич высказался об Евгении Селезневе, который 6 июня провел свой прощальный матч.

"Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво.

К сожалению, его забитые голы в прощальном матче не пойдут в зачет.Так что Максим Шацких и Сергей Ребров могут спать спокойно", – сказал Хацкевич.