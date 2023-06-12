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Резников перечислил ключевые вопросы нового Рамштайна – входит ли в список тем коалиция самолетов?

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Комментарий министра обороны

Резников перечислил ключевые вопросы нового Рамштайна – входит ли в список тем коалиция самолетов?

Міноборони

Новина українською

На заседании в формате "Рамштайн", которое пройдет 15 июня в Брюсселе, обсудят ряд важных вопросов. Все темы озвучил министр обороны Украины Алексей Резников:

"Прежде всего мы ожидаем аналогичного уровня поддержки со стороны партнеров. В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции".

"В состав украинской делегации я включил представителей наших Воздушных Сил. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовкой пилотов и логистическими вопросами. Дальше – остальные. Все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. Наши приоритеты не изменились. Эта война – это война ресурсов. Ресурсов – значит, не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах".

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В статье: самолет война с россией Алексей Резников Рамштайн
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Источник:
t.me/ministry_of_defense_ua

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