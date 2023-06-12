Резников перечислил ключевые вопросы нового Рамштайна – входит ли в список тем коалиция самолетов?
Комментарий министра обороны
Міноборони
На заседании в формате "Рамштайн", которое пройдет 15 июня в Брюсселе, обсудят ряд важных вопросов. Все темы озвучил министр обороны Украины Алексей Резников:
"Прежде всего мы ожидаем аналогичного уровня поддержки со стороны партнеров. В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции".
"В состав украинской делегации я включил представителей наших Воздушных Сил. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовкой пилотов и логистическими вопросами. Дальше – остальные. Все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. Наши приоритеты не изменились. Эта война – это война ресурсов. Ресурсов – значит, не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах".
Популярное сейчас
- Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
- Главный кандидат на замену Йовичевича, новое чудо от Раньери. Главные новости за 11 июня
- Силы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области
- Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 13:58 Украинские Перед Рамштайном Резников снова настоял на самолетах. Зеленский сделал акцент на улучшении защиты неба
- 14:06 Украинские NASAMS, LOGFAS, защита неба и многое другое. Резников – об итогах Рамштайна
- 13:59 Украинские Резников – о ядерных рисках, поставках оружия для ВСУ и противодействии иранским БПЛА