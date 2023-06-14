В Генштабе рассказали об успехах в рамках наступательной операции – есть продвижение

За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км. Об этом сообщил во время включения с Military Media Center представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также идут бои в районе сел Новоданиловка и Новопокровка. Противник несет большие потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки на восточном и южном направлениях враг потерял: артиллерийскую батарею самоходных орудий, 2 комплекса радиоэлектронной борьбы, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, зенитно-ракетный комплекс.

Противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов. Этой ночью враг осуществил пуски крылатых ракет "Х-22", крылатых ракет морского базирования "Калибр", применил БпЛА "Шахед" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях. Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 ракеты "Калибр" и 9 ударных БпЛА "Shahed".