Селезнев: Президент Спортинга отправлял за мной самолет, но агенты мне этого не сказали

Экс-форвард "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев вспомнил о своем сорвавшемся трансфере в португальский "Спортинг".

"Да многие мной интересовались. Но нет смысла говорить – этого же нет. Это было, но так и не случилось.

Только сейчас мне сказали, что президент "Спортинга" отправлял за мной самолет. А мне этого не сказали агенты. Он был готов, а я уехал в "Кубань". Я только сейчас почитал смс, как общались. Он говорит: "Даю самолет, пусть скажет "Да". Это было за два дня до закрытия трансферного окна. Но мне не сказали, что есть такая возможность. И таких случаев могло быть много.

Не хочу об этом вспоминать, мне неприятно. Эта ошибка не зависела от меня. Я не оправдываю себя за "Кубань", но это должна была быть не "Кубань", — рассказал Селезнев.