  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Селезнев: Президент Спортинга отправлял за мной самолет, но агенты мне этого не сказали
В тренде

Селезнев: Президент Спортинга отправлял за мной самолет, но агенты мне этого не сказали

Общие новости
(1 голосов)

Экс-форвард вспомнил о сорванном трансфере

Селезнев: Президент Спортинга отправлял за мной самолет, но агенты мне этого не сказали

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Экс-форвард "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев вспомнил о своем сорвавшемся трансфере в португальский "Спортинг".

"Да многие мной интересовались. Но нет смысла говорить – этого же нет. Это было, но так и не случилось.

Только сейчас мне сказали, что президент "Спортинга" отправлял за мной самолет. А мне этого не сказали агенты. Он был готов, а я уехал в "Кубань". Я только сейчас почитал смс, как общались. Он говорит: "Даю самолет, пусть скажет "Да". Это было за два дня до закрытия трансферного окна. Но мне не сказали, что есть такая возможность. И таких случаев могло быть много.

Не хочу об этом вспоминать, мне неприятно. Эта ошибка не зависела от меня. Я не оправдываю себя за "Кубань", но это должна была быть не "Кубань", — рассказал Селезнев.

Читайте такжеСелезнев: В детстве ел куриное бедро раз в неделю. Из него варили суп, который из семьи ел только я
По теме
yellow-arrow
Генсек НАТО: Обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
yellow-arrow
Британская разведка считает, что глава ЧВК Вагнер бросает вызов Минобороны РФ и Путину
yellow-arrow
В Генштабе рассказали, на каком направлении ВСУ имели успех во время штурмовых действий
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Спортинг (Лиссабон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Динамовець (Хмільник)
15.06.2023 в 10:12
бо ти тупий, мав би голову, то і агентів не треба, а так твій прощальний матч це і є твій рівень... винен тільки ти сам... овоч
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде