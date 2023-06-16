Минай продлил контракт с 37-летним Бандурой
Кипер-ветеран провел отличный сезоне
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
37-летний голкипер "
Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитано на год - до конца сезона-2023/24.
В прошлом чемпионате Бандура провел в составе "Миная" 28 матчей, в которых пропустил 28 голов и 9 поединков отстоял на ноль.
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Источник:Минай
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