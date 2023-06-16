Минай продлил контракт с 37-летним Бандурой

37-летний голкипер " Миная " Александр Бандура продлил контракт с закарпатским клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитано на год - до конца сезона-2023/24.

В прошлом чемпионате Бандура провел в составе "Миная" 28 матчей, в которых пропустил 28 голов и 9 поединков отстоял на ноль.