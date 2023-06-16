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Минай продлил контракт с 37-летним Бандурой

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Кипер-ветеран провел отличный сезоне

Минай продлил контракт с 37-летним Бандурой

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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37-летний голкипер "Миная" Александр Бандура продлил контракт с закарпатским клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитано на год - до конца сезона-2023/24.

В прошлом чемпионате Бандура провел в составе "Миная" 28 матчей, в которых пропустил 28 голов и 9 поединков отстоял на ноль.

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В статье: Александр Бандура ФК Минай
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Источник:
Минай

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