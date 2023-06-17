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Михайличенко: Арест Павелка - это большая трагедия для воюющей Украины

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"В сборной все в шоке"

Михайличенко: Арест Павелка - это большая трагедия для воюющей Украины

uaf.ua

Новина українською

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко перед вчерашним матчем нашей сборной Украины против Северной Македонии прокомментировал арест руководителя УАФ Андрея Павелко.

"Об аресте мы узнали буквально сразу. Сказать, что здесь все в шоке, не сказать — ничего. Накануне игры.

Я хочу напомнить, что все обстоятельства этого дела были расследованы НАБУ. Антикоррупционеры не нашли вины. А надуманные основания отправить человека в СИЗО теперь нашли именно те, кто, очевидно, и не гнушается коррупцией. Начавшаяся в конце года травля УАФ достигла пика.

Это действительно большая трагедия для воюющей Украины. Для футбола. Для нашего международного имиджа. Когда действующий представитель УЕФА без доказательства физически отстраняется от возможности выполнять свои прямые футбольные задачи. Думаю, мы получим еще реакцию цивилизованного мира.

Очень досадно, что побеждает не закон и совесть, а давление, деньги, шантаж, пророссийские политики, разрушая нашу страну изнутри", – рассказал Алексей Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Андрей Павелко
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Источник:
dsnews.ua

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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
17.06.2023 в 21:20
Посадили Павелко и сборная выиграла. Пусть посидит до конца отборочного цикла. А трагедия только для прикормленных чиновников. За 200 тыс. в месяц они кого хочешь поддержат.
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