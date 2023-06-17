Михайличенко: Арест Павелка - это большая трагедия для воюющей Украины
"В сборной все в шоке"
uaf.ua
Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко перед
"Об аресте мы узнали буквально сразу. Сказать, что здесь все в шоке, не сказать — ничего. Накануне игры.
Я хочу напомнить, что все обстоятельства этого дела были расследованы НАБУ. Антикоррупционеры не нашли вины. А надуманные основания отправить человека в СИЗО теперь нашли именно те, кто, очевидно, и не гнушается коррупцией. Начавшаяся в конце года травля УАФ достигла пика.
Это действительно большая трагедия для воюющей Украины. Для футбола. Для нашего международного имиджа. Когда действующий представитель УЕФА без доказательства физически отстраняется от возможности выполнять свои прямые футбольные задачи. Думаю, мы получим еще реакцию цивилизованного мира.
Очень досадно, что побеждает не закон и совесть, а давление, деньги, шантаж, пророссийские политики, разрушая нашу страну изнутри", – рассказал Алексей Михайличенко.
Популярное сейчас
- Тренер Северной Македонии: Считаю, что победа Украины не совсем заслужена
- Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд
- УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО
- В Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО