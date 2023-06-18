Ващук рассказал, какую должность занимает в Национальной гвардии
Экс-игрок нашел место своей наибольшей эффективности
facebook.com/vashchukvlad
Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, вступивший в Национальную гвардию, служит военным врачом и занимается эвакуацией раненых в госпиталы.
"Мне говорят: "Зачем? Влад, ты что?" Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей.
Я уже три эвакуации делал: две – из поезда и одну – из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь", - рассказал Ващук.
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Источник:sport.ua
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