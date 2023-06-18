Ващук рассказал, какую должность занимает в Национальной гвардии

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, вступивший в Национальную гвардию, служит военным врачом и занимается эвакуацией раненых в госпиталы.

"Мне говорят: "Зачем? Влад, ты что?" Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей.

Я уже три эвакуации делал: две – из поезда и одну – из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь", - рассказал Ващук.