ФБУ не пустила Прометей к выступлениям в Суперлиге Украины. Раньше Федерация делала исключение для Будивельника
Двойные стандарты?
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
Исполнительный комитет Федерации баскетбола не допустил к соревнованиям в высшем дивизионе украинского баскетбола, Суперлиге, "Прометей", который пропустил предыдущий сезон.
Ранее с письмом к ФБУ обратился "Прометей". Однако в организации сослались на регламент соревнований и сообщили, что клуб должен стартовать с низшего дивизиона: на сегодняшний день это Высшая лига. Поэтому "Прометею" было предложено в следующем принять участие в чемпионате Украины как раз среди клубов Высшей лиги.
Напомним, что ФБУ и "Прометей" конфликтуют уже не в первый раз. Осенью прошлого года ФБУ потребовала клуб
В прошлом сезон "Прометей" добрался до Финала четырех Еврокубка, а также стал победителем Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.
Напомним, что в 2020 году ФБУ
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