  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ФБУ не пустила Прометей к выступлениям в Суперлиге Украины. Раньше Федерация делала исключение для Будивельника
В тренде

ФБУ не пустила Прометей к выступлениям в Суперлиге Украины. Раньше Федерация делала исключение для Будивельника

Общие новости
(1 голосов)

Двойные стандарты?

ФБУ не пустила Прометей к выступлениям в Суперлиге Украины. Раньше Федерация делала исключение для Будивельника

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный комитет Федерации баскетбола не допустил к соревнованиям в высшем дивизионе украинского баскетбола, Суперлиге, "Прометей", который пропустил предыдущий сезон.

Ранее с письмом к ФБУ обратился "Прометей". Однако в организации сослались на регламент соревнований и сообщили, что клуб должен стартовать с низшего дивизиона: на сегодняшний день это Высшая лига. Поэтому "Прометею" было предложено в следующем принять участие в чемпионате Украины как раз среди клубов Высшей лиги.

Напомним, что ФБУ и "Прометей" конфликтуют уже не в первый раз. Осенью прошлого года ФБУ потребовала клуб заплатить вступительный взнос за участие в чемпионате в размере 4,5 млн грн, в то время как другие участники должны были заплатить лишь по 40 тыс грн.

В прошлом сезон "Прометей" добрался до Финала четырех Еврокубка, а также стал победителем Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

Напомним, что в 2020 году ФБУ допустила киевский "Будивельник" к участию в Суперлиге, несмотря на двухлетнее отсутствие клуба в соревнованиях из-за долгов.

По теме
yellow-arrow
В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км
yellow-arrow
В Тамбовской области РФ горит пороховой завод: СМИ пишут о взрыве и 4 погибших
yellow-arrow
Кудривка-Veterans выиграла чемпионат Украины среди ветеранов 55+
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское) ФБУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
20.06.2023 в 16:35
Это называется "творю шо хачу" от ФБУ. Позиция "власть у нас - платите денег".
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде