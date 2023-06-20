ФБУ не пустила Прометей к выступлениям в Суперлиге Украины. Раньше Федерация делала исключение для Будивельника

Исполнительный комитет Федерации баскетбола не допустил к соревнованиям в высшем дивизионе украинского баскетбола, Суперлиге, "Прометей", который пропустил предыдущий сезон.

Ранее с письмом к ФБУ обратился "Прометей". Однако в организации сослались на регламент соревнований и сообщили, что клуб должен стартовать с низшего дивизиона: на сегодняшний день это Высшая лига. Поэтому "Прометею" было предложено в следующем принять участие в чемпионате Украины как раз среди клубов Высшей лиги.

Напомним, что ФБУ и "Прометей" конфликтуют уже не в первый раз. Осенью прошлого года ФБУ потребовала клуб заплатить вступительный взнос за участие в чемпионате в размере 4,5 млн грн, в то время как другие участники должны были заплатить лишь по 40 тыс грн.

В прошлом сезон "Прометей" добрался до Финала четырех Еврокубка, а также стал победителем Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.