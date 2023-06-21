Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором – в Китае уже отреагировали

Президент США Джозеф Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором". Об этом сообщает The Hill.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил тот воздушный шар... полный шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит вокруг. Аэростат сбило с курса вверх через Аляску, а затем вниз через Соединенные Штаты, и он об этом не знал. Когда его сбили, он был очень смущен и отрицал, что он вообще был там".

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда хотим снова иметь нормальные отношения. Энтони Блинкен только что побывал там... сделал хорошую работу, но на это нужно время".