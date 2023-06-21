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Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором – в Китае уже отреагировали

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Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором – в Китае уже отреагировали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джозеф Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором". Об этом сообщает The Hill.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил тот воздушный шар... полный шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит вокруг. Аэростат сбило с курса вверх через Аляску, а затем вниз через Соединенные Штаты, и он об этом не знал. Когда его сбили, он был очень смущен и отрицал, что он вообще был там".

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда хотим снова иметь нормальные отношения. Энтони Блинкен только что побывал там... сделал хорошую работу, но на это нужно время".

В министерстве иностранных дел Китая уже прокомментировали высказывания Байдена. Их назвали "политической провокацией". Пресс-секретарь ведомства Мао Нин отметила:

"Соответствующие замечания американской стороны являются чрезвычайно безответственными, они серьезно нарушают основные факты, дипломатический протокол и политическое достоинство Китая. Китай категорически недоволен и решительно выступает против этого. Соединённые Штаты должны были разобраться с этим спокойно, рационально и профессионально, но их искажение фактов, злоупотребление силой и эскалация шума полностью разоблачили их гегемонистскую и запугивающую природу".

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В статье: Джо Байден Си Цзиньпин война с россией
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