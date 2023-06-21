Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором – в Китае уже отреагировали
Только на днях Блинкен прилетал в Поднебесную
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джозеф Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором". Об этом сообщает The Hill.
"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил тот воздушный шар... полный шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит вокруг. Аэростат сбило с курса вверх через Аляску, а затем вниз через Соединенные Штаты, и он об этом не знал. Когда его сбили, он был очень смущен и отрицал, что он вообще был там".
"Мы сейчас находимся в ситуации, когда хотим снова иметь нормальные отношения. Энтони Блинкен только что побывал там... сделал хорошую работу, но на это нужно время".
В министерстве иностранных дел Китая уже прокомментировали высказывания Байдена. Их назвали "политической провокацией". Пресс-секретарь ведомства Мао Нин отметила:
"Соответствующие замечания американской стороны являются чрезвычайно безответственными, они серьезно нарушают основные факты, дипломатический протокол и политическое достоинство Китая. Китай категорически недоволен и решительно выступает против этого. Соединённые Штаты должны были разобраться с этим спокойно, рационально и профессионально, но их искажение фактов, злоупотребление силой и эскалация шума полностью разоблачили их гегемонистскую и запугивающую природу".
Популярное сейчас
- Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
- Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 09:42 Украинские Си Цзиньпин согласился с тем, что применение ядерного оружия Россией в Украине – недопустимо
- 16:18 Украинские Самолет Пелоси движется в сторону Тайваня. Китай и Тайвань подняли в небо ВВС
- 17:20 Украинские CNN: Вопреки предупреждениям Китая спикер конгресса США Пелоси все-таки посетит Тайвань