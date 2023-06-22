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В Генштабе рассказали, где ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах

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Артиллерия работает по целям противника

В Генштабе рассказали, где ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах

Генштаб

Новина українською

Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, на направлении Ривнополь – Старомайорское имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские войска там "наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры по контрбатарейной борьбе". На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские войска продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области.

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В статье: Андрей Ковалев Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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