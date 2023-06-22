Украина в НАТО: Байден получил важный призыв, Британия готова поддержать упрощенную процедуру

Двухпартийная группа членов Палаты представителей и Сената США направила Президенту США письмо с призывом сотрудничать с союзниками США по НАТО для обеспечения получения Украиной на Саммите Альянса в Вильнюсе конкретного и достижимого механизма приобретения членства в НАТО.

Авторами письма являются республиканцы и демократы – Председатель Хельсинкской комиссии США Дж. Уилсон, Сопредседатель С. Коэн, члены Комиссии – сенатор Р. Блюменталь, Ш. Уайтхауз, конгрессмены М. Ловлер и Р. Хадсон. В соавторах – сенатор Л. Грэм, конгрессмены Л. Доггет, М. Квигли, М. Каптур, Б. Фицпатрик, Т. Кейн и Ш. Джексон-Ли.

В письме отмечается важность предоставления Украине со стороны НАТО перспектив "ближайшего пути" относительно членства "в рамках перспективных усилий по закладке основы для восстановления, расширения и укрепления мира в регионе" и подчеркивается "ценность, которую Украина привнесет в НАТО как образец устойчивой демократии и главной военной силы, которая дает отпор России на поле боя".

Авторы письма назвали июльский саммит наиболее знаковым для НАТО со времен окончания холодной войны. В то же время министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы видели, как Украина развивается, и развивается невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования Плана действий по членству в Альянсе уже выполняются" "Я думаю, что позиция Британии была бы очень и очень благосклонной, если бы мы отошли от плана действий по членству, признав, что случаи как Швеции, так и Финляндии не требовали этого. Украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе Вооруженных сил и проявили себя на поле боя. И я думаю, что все союзники НАТО признают это".

Клеверли отметил, что Великобритания может поддержать предложение о том, что Украине не нужно будет проходить этап Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в Альянс. Если Украина фактически пропустит этот этап, то это поставит ее в одну категорию с новым членом НАТО – Финляндией.