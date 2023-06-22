  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче для Украины
В тренде

Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче для Украины

Общие новости
(2 голосов)

Компания пополняется

Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче для Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Товарищеская игра в поддержку Украины продолжает пополняться звездными именами. Бывший защитник "Ювентуса", "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро, а также экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Патрик Виейра сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine.

Поединок пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

49-летний итальянец в течение своей карьеры играл за "Наполи", "Парму", "Интер", "Ювентус", "Реал" и "Аль-Ахли". На его счету 136 матчей за национальную команду. Одним из главных его достижений является "Золотой мяч", который он получил в 2006 году. После завершения игровой карьеры он перешёл на тренерскую работу - "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср" (Эр-Рияд), "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сборная Китая и "Беневенто".

46-летний француз защищал цвета таких клубов, как "Канн", "Милан", "Арсенал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Сити". После завершения игровой карьеры он перешёл на тренерскую работу. Вийера возглавлял следующие команды: "Манчестер Сити" (до 23), "Нью-Йорк Сити", "Ниццу" и "Кристал Пэлас".

В настоящее время оба находятся без работы.

Ранее стало известно, что команду Александра Зинченко будет тренировать легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер. Также в поединке сыграет бывший защитник "Барселоны" Пике.

По теме
yellow-arrow
Елена Костевич выиграла бронзу на Европейских Играх
yellow-arrow
В Беларуси разбился российский боевой вертолет Ми-24
yellow-arrow
Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок, ожидается бой в октагоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Патрик Виейра Фабио Каннаваро война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде