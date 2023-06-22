Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче для Украины
Компания пополняется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Товарищеская игра в поддержку Украины продолжает пополняться звездными именами. Бывший защитник "Ювентуса", "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро, а также экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Патрик Виейра сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine.
Поединок пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".
49-летний итальянец в течение своей карьеры играл за "Наполи", "Парму", "Интер", "Ювентус", "Реал" и "Аль-Ахли". На его счету 136 матчей за национальную команду. Одним из главных его достижений является "Золотой мяч", который он получил в 2006 году. После завершения игровой карьеры он перешёл на тренерскую работу - "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср" (Эр-Рияд), "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сборная Китая и "Беневенто".
Considered one of the greatest midfielders in Premier League history, Patrick Vieira will join us on August 5th, 2023, at Stamford Bridge. ⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) June 22, 2023
Tickets available NOW at https://t.co/nsdOYNRIMN ????????@OfficialVieira #game4ukraine pic.twitter.com/6tU2FXMKke
46-летний француз защищал цвета таких клубов, как "Канн", "Милан", "Арсенал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Сити". После завершения игровой карьеры он перешёл на тренерскую работу. Вийера возглавлял следующие команды: "Манчестер Сити" (до 23), "Нью-Йорк Сити", "Ниццу" и "Кристал Пэлас".
Ballon D'or, FIFA World Player of the Year, and FIFA World Cup winner Fabio Cannavaro joins Game4Ukraine ⚽️ - August 5th, 2023, Stamford Bridge, London.— game4ukraine (@game_4_ukraine) June 21, 2023
For tickets and further info, visit https://t.co/UPaeinPY8K ????????@fabiocannavaro #game4ukraine pic.twitter.com/XYu6zdL9H7
В настоящее время оба находятся без работы.
Ранее стало известно, что команду Александра Зинченко будет тренировать легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер. Также в поединке сыграет бывший защитник "Барселоны" Пике.
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