Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче для Украины

Товарищеская игра в поддержку Украины продолжает пополняться звездными именами. Бывший защитник "Ювентуса", "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро, а также экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Патрик Виейра сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine.

Поединок пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

49-летний итальянец в течение своей карьеры играл за "Наполи", "Парму", "Интер", "Ювентус", "Реал" и "Аль-Ахли". На его счету 136 матчей за национальную команду. Одним из главных его достижений является "Золотой мяч", который он получил в 2006 году. После завершения игровой карьеры он перешёл на тренерскую работу - "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср" (Эр-Рияд), "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сборная Китая и "Беневенто".

Considered one of the greatest midfielders in Premier League history, Patrick Vieira will join us on August 5th, 2023, at Stamford Bridge. ⚽️



Tickets available NOW at https://t.co/nsdOYNRIMN ????????@OfficialVieira #game4ukraine pic.twitter.com/6tU2FXMKke