Использование Россией ядерного оружия против Украины будет считаться нападением на НАТО – резолюция в Сенате США

Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в Сенат США проект резолюции о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины или уничтожение ядерного объекта будет считаться нападением на НАТО и предусматривать применение статьи 5, которая означает военный ответ.

В документе идет речь о том, что размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси является угрозой для Украины и государств-членов НАТО.

Сенаторы предлагают администрации Байдена провести консультации с лидерами НАТО и другими европейскими партнерами, чтобы разработать комплексный ответ для минимизации угрозы гражданскому населению и координировать дипломатический и военный ответ с учетом ситуации.

The Graham-Blumenthal resolution:



1⃣ Agrees that the deployment of the Russian Federation’s tactical nuclear weapons within the Republic of Belarus is a threat to Ukraine and NATO member states.