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Использование Россией ядерного оружия против Украины будет считаться нападением на НАТО – резолюция в Сенате США

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Использование Россией ядерного оружия против Украины будет считаться нападением на НАТО – резолюция в Сенате США

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Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в Сенат США проект резолюции о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины или уничтожение ядерного объекта будет считаться нападением на НАТО и предусматривать применение статьи 5, которая означает военный ответ.

В документе идет речь о том, что размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси является угрозой для Украины и государств-членов НАТО.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО. И наше сообщение к тем, кто окружает Путина, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-то его даст, вы можете ожидать массивный ответ от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО".

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Сенаторы предлагают администрации Байдена провести консультации с лидерами НАТО и другими европейскими партнерами, чтобы разработать комплексный ответ для минимизации угрозы гражданскому населению и координировать дипломатический и военный ответ с учетом ситуации.

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В статье: НАТО война с россией Линдси Грэм
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Источник:
c-span.org

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