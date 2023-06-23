"Пропала химия между тренером и футболистом". Костышин - о своем увольнении в Казахстане

Украинский тренер Руслан Костышин рассказал о причинах своего увольнения из казахстанского клуба "Аксу".

- Вы ушли по собственному желанию?

- Не сказал бы. Я покинул "Аксу" по соглашению сторон. У команды падали результаты. Думаю, я потерял контроль над раздевалкой и управление командой в целом. Пропала химия между тренером и футболистом.

- Не нашли общий язык с молодыми казахами?

- Не в этом дело. В моем первом сезоне в команде большинство как раз были казахи, а легионеров - 6-7 человек. А вот в чемпионате 2023 иностранцев стало больше, и это нарушило баланс. И в какой-то степени была утрачена раздевалка.

Проблема Казахстана в том, что здесь контракты заключаются только на год. Перед сезоном 2023 ушли многие лидеры - капитан, лучший бомбардир и центральные полузащитники. Ушел и вратарь, украинец Евгений Кучеренко, который практически все игры отстоял на ноль. После него у нас так и не было хорошего вратаря. Мы ждали, что может они зимой вернуться, но нет. В итоге пришлось заново пересобирать команду. Работа с трансферами оказалось самой большой проблемой клуба.

По итогам 2022 мы чуть не зацепились за еврокубки, заняли шестое место. А в 2023 на момент моего увольнения - на 11-м.

- Ситуация все-таки была поправимой? Ведь после вас команда вообще упала на последнее место…

- Возможно. Думаю, я еще мог бы выровнять положение. Но очень хотелось домой, и я вернулся в Украину.

- Если бы отмотать назад, чтобы бы вы сделали иначе?

- Скажем так, в Казахстан нужно ехать со своей группой игроков. Необязательно с украинцами. Нужно хотя бы пять-шесть игроков под свое видение. А так, перед сезоном 2023 многие трансферы осуществлялись без меня, - рассказал Костышин.