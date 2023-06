Одиннадцатый пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу – что это значит для страны-агрессора

В пятницу, 23 июня, вступил в силу новый 11-й пакет санкций ЕС против РФ, первым об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

С помощью этого механизма планируется ограничить продажу и передачу чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, которые помогают россиянам обходить санкции.

Соответственно, это должно негативно повлиять на российский ВПК и их способность производить ракеты. Помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других. Также пакет содержит индивидуальные ограничения.

The #EU???????? 1⃣1⃣th sanctions package against Russia came info effect today.



We are not done.

We will not stop.



We will continue raising the cost of war for the aggressor until #Ukraine???????? has won this war & Russia with its leadership has accounted for their actions.#SlavaUkraïni