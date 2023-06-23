Одиннадцатый пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу – что это значит для страны-агрессора
Какие ограничения будут задействованы против оккупантов?
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В пятницу, 23 июня, вступил в силу новый 11-й пакет санкций ЕС против РФ, первым об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.
С помощью этого механизма планируется ограничить продажу и передачу чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, которые помогают россиянам обходить санкции.
Соответственно, это должно негативно повлиять на российский ВПК и их способность производить ракеты. Помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других. Также пакет содержит индивидуальные ограничения.
The #EU???????? 1⃣1⃣th sanctions package against Russia came info effect today.— Estonian MFA ???????? | ???? #StandWithUkraine (@MFAestonia) June 23, 2023
We are not done.
We will not stop.
We will continue raising the cost of war for the aggressor until #Ukraine???????? has won this war & Russia with its leadership has accounted for their actions.#SlavaUkraïni
Пакет продолжает приостановление действия лицензий на вещание в Европейском Союзе пяти российских СМИ, которые контролируются российским государством. Также будет запрещена транспортировка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Сейчас это единственная ветка нефтепровода, по которой российская нефть идет в Европу. В целом пакет включает санкции против 87 компаний, которые поддерживают агрессию РФ. При этом введен полный запрет грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами перевозить грузы в ЕС.
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