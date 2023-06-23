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Одиннадцатый пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу – что это значит для страны-агрессора

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Какие ограничения будут задействованы против оккупантов?

Одиннадцатый пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу – что это значит для страны-агрессора

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 23 июня, вступил в силу новый 11-й пакет санкций ЕС против РФ, первым об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

С помощью этого механизма планируется ограничить продажу и передачу чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, которые помогают россиянам обходить санкции.

Соответственно, это должно негативно повлиять на российский ВПК и их способность производить ракеты. Помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других. Также пакет содержит индивидуальные ограничения.

Пакет продолжает приостановление действия лицензий на вещание в Европейском Союзе пяти российских СМИ, которые контролируются российским государством. Также будет запрещена транспортировка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Сейчас это единственная ветка нефтепровода, по которой российская нефть идет в Европу. В целом пакет включает санкции против 87 компаний, которые поддерживают агрессию РФ. При этом введен полный запрет грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами перевозить грузы в ЕС.

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В статье: санкции война с россией
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