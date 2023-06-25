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Марта Костюк в паре с Крейчиковой выиграла турнир в Бирмингеме

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Второй выигранный парный турнир для украинской теннисистки

Марта Костюк в паре с Крейчиковой выиграла турнир в Бирмингеме

фото - Getty Images

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В воскресенье, 25 июня, состоялся финал турнира среди женщин в паре в Бирмингеме серии WTA 250. В решающем матче сыграла и украинская теннисистка Марта Костюк, выступавшая в паре с чешкой Барборой Крейчиковой. Им противостояли американки Сторм Хантер и Алисия Паркс.

Костюк и Крейчикова сразу же захватили инициативу, сделали брейк в четвертом гейме, а в восьмом закрыли сет – 6:2.

Во втором сете Марта и Барбора дважды теряли свою подачу, в частности, соперницы подавали на сет, но украино-чешская пара смогла сделать обратный брейк, а на тай-брейке Костюк и Крейчикова победили 9:7.

Для Марты Костюк это второй выигранный турнир в паре. Первый она выиграла в прошлом году в Портороже в паре с Терезой Мартинковой. Интересно, что Барбора Крейчикова вышла в финал турнира в Бирмингеме в одиночном разряде, но уступила Елене Остапенко (0:2).

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В статье: Марта Костюк Барбора Крейчикова WTA
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