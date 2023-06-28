Стали известны очередные участники благотворительного матча Шевченко/Зинченко
Культовые личности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны очередные участники благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine. Игра пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".
На поле выйдут: Антонио Валенсия, Кристиан Пануччи, Джимми-Флойд Хасселбайнк, Джермейн Дефо, Глен Джонсон, Марк Нобл, Мартин Шкртел и Дэнни Дринкуотер.
Напомним, в Game4Ukraine примут участие синяя и желтая команды – их капитанами будут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
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