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Стали известны очередные участники благотворительного матча Шевченко/Зинченко

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Культовые личности

Стали известны очередные участники благотворительного матча Шевченко/Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны очередные участники благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine. Игра пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

На поле выйдут: Антонио Валенсия, Кристиан Пануччи, Джимми-Флойд Хасселбайнк, Джермейн Дефо, Глен Джонсон, Марк Нобл, Мартин Шкртел и Дэнни Дринкуотер.

Напомним, в Game4Ukraine примут участие синяя и желтая команды – их капитанами будут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: Джермейн Дефо Глен Джонсон Мартин Шкртел Кристиан Пануччи Джимми Флойд Хассельбайнк Марк Нобл Дэниел Дринкуотер Антонио Валенсия война с россией
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