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Бывший нападающий Динамо находится на сборах с российской командой

Общие новости
(1 голосов)

Агент у него очень скандальный

Бывший нападающий Динамо находится на сборах с российской командой

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший присоединился к российскому клубу "Химки" на межсезонном сборе в Саранске. Об этом сообщают СМИ страны-террористки.

Пока у него есть статус свободного агента, однако "Химки" на данный момент не могут подписать с ним контракт. У клуба максимум легионеров, поэтому для оформления перехода Каргбо нужно, чтобы кто-то из иностранцев покинул команду.

Бельгийский форвард присоединился к "Динамо" в январе 2020 года. В общей сложности за первую команду киевлян он провел 81 минуту на поле (три матча). За свое пребывание на контракте с киевлянами Каргбо три раза уходил в аренду. В январе 2023 года он покинул "Динамо" на правах свободного агента и присоединился к словенскому "Целе".

Агентом нападающего является Дмитрий Селюк, известный своими пророссийскими изречениями, несмотря на то, что у него украинское гражданство. Селюк заявлял, что спорт вне политики и говорил, что ожидает на проведения товарищеского матча между Украиной и Россией.

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В статье: Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
metaratings

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.07.2023 в 11:21
А цей нігер нам щось винен чи зобов'язаний ?
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LiveDK (Kyiv)
02.07.2023 в 11:19
Головне назву Динамо приліпити до всякого гім... яке толком і не грало у клубі А тим більше вже і не належить Динамо і не від киян він туди перейшов. Згадайте скільки гравців Шахтаря на болотах грало а один і досі у складі
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