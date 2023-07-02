Бывший нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший присоединился к российскому клубу "Химки" на межсезонном сборе в Саранске. Об этом сообщают СМИ страны-террористки.

Пока у него есть статус свободного агента, однако "Химки" на данный момент не могут подписать с ним контракт. У клуба максимум легионеров, поэтому для оформления перехода Каргбо нужно, чтобы кто-то из иностранцев покинул команду.

Бельгийский форвард присоединился к "Динамо" в январе 2020 года. В общей сложности за первую команду киевлян он провел 81 минуту на поле (три матча). За свое пребывание на контракте с киевлянами Каргбо три раза уходил в аренду. В январе 2023 года он покинул "Динамо" на правах свободного агента и присоединился к словенскому "Целе".

Агентом нападающего является Дмитрий Селюк, известный своими пророссийскими изречениями, несмотря на то, что у него украинское гражданство. Селюк заявлял, что спорт вне политики и говорил, что ожидает на проведения товарищеского матча между Украиной и Россией.