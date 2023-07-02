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Украинский кикбоксер Брыков – серебряный призер Европейских игр 2023

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(2 голосов)

Проигрыш в финале

Украинский кикбоксер Брыков – серебряный призер Европейских игр 2023

UA-Футбол
Новина українською

Украинский кикбоксер Тимур Брыков стал серебряным призером Европейских игр 2023, завершающихся сегодня, 2 июля, в Польше.

В финале весовой категории до 75 килограммов наш спортсмен уступил представителю Грузии Луке Шиное. Счет схватки 3-0 в пользу триумфатора соревнований.

Напомним, что в кикбоксинге Украина добавила в свой актив две награды – кроме серебра Брыкова, еще и бронзу Артема Мельника.

Наша команда завершит Европейские игры на третьем месте в медальном рейтинге, имея в своем активе 40 наград (20-12-8).

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В статье: кикбоксинг Европейские игры
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