Украинский кикбоксер Брыков – серебряный призер Европейских игр 2023
Проигрыш в финале
Украинский кикбоксер Тимур Брыков стал серебряным призером Европейских игр 2023, завершающихся сегодня, 2 июля, в Польше.
В финале весовой категории до 75 килограммов наш спортсмен уступил представителю Грузии Луке Шиное. Счет схватки 3-0 в пользу триумфатора соревнований.
Напомним, что в кикбоксинге Украина добавила в свой актив две награды – кроме серебра Брыкова, еще и бронзу Артема Мельника.
Наша команда завершит Европейские игры на третьем месте в медальном рейтинге, имея в своем активе 40 наград (20-12-8).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший нападающий Динамо находится на сборах с российской командой
- Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом для одной из самых худших в мире диктатур
- Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Утренняя сводка Генштаба: произошло 40 боевых столкновений, ВСУ сбили российский штурмовик
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн