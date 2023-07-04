Украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении – Генштаб
Закрепляются на достигнутых рубежах
Military Media Center
Севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его с ранее захваченных рубежей. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, его цитирует Military Media Center:
"ВСУ имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои".
Также коротко прокомментировали ситуацию в Офисе Президента Украины:
В то же время украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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