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"ВСУ не использовали весь потенциал". Генштаб и командующие рассказали о ходе контрнаступления

Общие новости
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Есть успех на Бахмутском направлении, на Таврическом – все стабильно

"ВСУ не использовали весь потенциал". Генштаб и командующие рассказали о ходе контрнаступления

Генштаб

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Севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

В районе Клищеевки ВСУ имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери – продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

В то же время командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью каналу ABC News заявил, что наступление украинской армии на юге идет "стабильно": "Главное, что мы не использовали весь свой потенциал". Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский также подтвердил, что "пока все развивается по планам, которые были составлены и утверждены".

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В статье: Андрей Ковалев Генштаб ЗСУ Александр Сырский война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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