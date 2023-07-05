Си Цзиньпин предостерег Путина касательно использования ядерного оружия против Украины – FT
В Офисе Зеленского отреагировали
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ путина от применения ядерного оружия против Украины во время визита в Москву в марте. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на западных и китайских чиновников.
По информации источников, Си адресовал Путину личное послание, а представители Пекина частным образом взяли на себя ответственность за то, что убедили диктатора отказаться от угроз ядерным оружием. При этом также есть информация о том, что Си мог поговорить на эту тему с кремлевским диктатором лично. Позиция Пекина против применения ЯО была включена в "мирный план" КНР. Осуждение применения такого вида оружия почти наверняка добавили в совместное коммюнике путина и Си именно по требованию Китая.
Старший советник правительства Китая отметил, что сдерживание путина от применения ядерного оружия нужно Поднебесной для восстановления испорченных связей с Европой.
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