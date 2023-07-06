Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого

Поручителями генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы готовы выступить 8 человек.

Это Олег Блохин, Игорь Беланов, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Олег Таран, Валерий Лунченко, Дмитрий Кубряк и Екатерина Монзуль.

Лунченко – президент Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Кубряк – заместитель начальника отдела обеспечения арбитража УАФ и военный медик, который в сентябре прошлого года был освобожден из плена.

Таран – бывший тренер "Кривбасса" и запорожского "Металлурга".