Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого
Дело продолжается
FootballHub
Поручителями генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы готовы выступить 8 человек.
Это Олег Блохин, Игорь Беланов, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Олег Таран, Валерий Лунченко, Дмитрий Кубряк и Екатерина Монзуль.
Лунченко – президент Всеукраинской ассоциации женского футбола.
Кубряк – заместитель начальника отдела обеспечения арбитража УАФ и военный медик, который в сентябре прошлого года был освобожден из плена.
Таран – бывший тренер "Кривбасса" и запорожского "Металлурга".
Напомним, что
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