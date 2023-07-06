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Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого

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Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого

FootballHub

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Поручителями генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы готовы выступить 8 человек.

Это Олег Блохин, Игорь Беланов, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Олег Таран, Валерий Лунченко, Дмитрий Кубряк и Екатерина Монзуль.

Лунченко – президент Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Кубряк – заместитель начальника отдела обеспечения арбитража УАФ и военный медик, который в сентябре прошлого года был освобожден из плена.

Таран – бывший тренер "Кривбасса" и запорожского "Металлурга".

Напомним, что поручителями Павелко были готовы выступить Демяненко, Ротань, Монзуль, Блохин, Беланов, Протасов, Кубряк и руководитель "Трибуны героев" Амосов.

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В статье: Олег Блохин Игорь Беланов Анатолий Демьяненко Олег Протасов Олег Таран Екатерина Монзуль Юрий Записоцкий УАФ Дмитрий Кубряк
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