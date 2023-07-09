Российские войска возвращаются на позиции, которые занимали до подрыва Каховской ГЭС, - Гуменюк
Оккупанты делают это крайне неохотно
Еспресо
Войска РФ частично вернулись на позиции, занимавшие до подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-офицер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием, потому что она стала стихийной после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", - проинформировала она.
В то же время спикер отметила, что возвращение россиян на позиции происходит "очень неохотно", ведь у них тяжелая гуманитарная ситуация.
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