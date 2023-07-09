Свитолина в упорной борьбе проходит Азаренка и выходит в 1/4 финала Уимблдона
Невероятная игра от украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в упорной борьбе победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренка в 1/8 финала Уимблдона.
В первом сете преимущество полностью было на стороне оппонентки. 6:2 на счету. Во втором Элина вошла в игру и смогла дать бой. Соперницы шли ровно между собой до последних геймов, где украинка оказалась лучше 6:4. Третий сет перешел к тай-брейку, где победу одержала представительница "желто-синих".
Поединок длился почти три часа (2:49). Свитолина не допустила ни одной двойной ошибки против 8 у соперницы, имела больше эйсов (8:4), более активно выигранных мячей (36:30), но также немного больше невынужденных ошибок (40:37). Также украинка пробежала по корту на 100 метров больше соперницы (4 244:4 175 метров).
Ранее Свитолина и Азаренка сыграли пять матчей между собой. Украинка не выиграла ни одного.
Для Свитолиной это было третье выступление в 1/8 финала Уимблдона. В общем - 9 выступление на турнире. В 2019 году Свитолина дошла до полуфинала соревнований.
В следующем матче Элина встретится с первым номером рейтинга WTA Игой Швентек.
Уимблдон. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренка - 2:6, 6:4, 7:6 (11:9)
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