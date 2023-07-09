  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Свитолина в упорной борьбе проходит Азаренка и выходит в 1/4 финала Уимблдона
В тренде

Свитолина в упорной борьбе проходит Азаренка и выходит в 1/4 финала Уимблдона

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Невероятная игра от украинки

Свитолина в упорной борьбе проходит Азаренка и выходит в 1/4 финала Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в упорной борьбе победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренка в 1/8 финала Уимблдона.

В первом сете преимущество полностью было на стороне оппонентки. 6:2 на счету. Во втором Элина вошла в игру и смогла дать бой. Соперницы шли ровно между собой до последних геймов, где украинка оказалась лучше 6:4. Третий сет перешел к тай-брейку, где победу одержала представительница "желто-синих".

Поединок длился почти три часа (2:49). Свитолина не допустила ни одной двойной ошибки против 8 у соперницы, имела больше эйсов (8:4), более активно выигранных мячей (36:30), но также немного больше невынужденных ошибок (40:37). Также украинка пробежала по корту на 100 метров больше соперницы (4 244:4 175 метров).

Ранее Свитолина и Азаренка сыграли пять матчей между собой. Украинка не выиграла ни одного.

Для Свитолиной это было третье выступление в 1/8 финала Уимблдона. В общем - 9 выступление на турнире. В 2019 году Свитолина дошла до полуфинала соревнований.

В следующем матче Элина встретится с первым номером рейтинга WTA Игой Швентек.

Уимблдон. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренка - 2:6, 6:4, 7:6 (11:9)

По теме
yellow-arrow
После победы над Азаренка. Свитолина повторила уникальное достижение для женского тенниса
yellow-arrow
Виктория Азаренка - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Франция анонсировала будущие пакеты помощи для Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Виктория Азаренко Уимблдон
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
09.07.2023 в 23:01
Красуня
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
09.07.2023 в 22:56
Умыла азаренку
Ответить
+1
-2
alexdkm82 (Знаменка)
09.07.2023 в 22:56
После 3-0
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.07.2023 в 22:44
да, дотянула до тай-брейка, а могла третий сет с самого начала хорошо провести после 3-1
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.07.2023 в 22:42
НЕЙМОВІРНА СВІТОЛІНА!!!!!!
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде