Директор центра лицензирования тренеров: Селезнева посадил за первую парту, а он лекторов завалил вопросами
Евгений уже получил тренерский диплом
фото из соцсетей
Директор Центра лицензирования, профессор, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, заслуженный тренер Украины Валерий Николаевич Шамардин вспомнил, как на тренерских курсах учился известный украинский форварде Евгений Селезнев.
– Какими учениками вообще были наши звезды?
– Желание у них есть. Профессиональные знания у каждого есть. Однако от того же Селезнева на лекциях часто можно было услышать: "Ой, а я этого не знал, а это для меня новое".
Порадовали меня Пятов, Бойко, Кравец, Вернидуб – любознательные ребята. Мне даже Вернидуб-старший звонил потом и говорил: "Николаевич, спасибо за подготовку".
– Как вообще Селезнева удалось усадить за парту? Это кажется невозможным.
– Зная Селезнева, я его сразу за первую парту посадил. Правда, он потом каждого лектора начал заваливать вопросами (смеется, – прим.). Я ему уже говорил: "Да ты хоть дослушай, а потом вопрос задавай!".
Еще Евгений любил доставать вратарей. Постоянно их подкалывал. Мол, это люди из другой планеты.
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