Директор центра лицензирования тренеров: Селезнева посадил за первую парту, а он лекторов завалил вопросами

Директор Центра лицензирования, профессор, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, заслуженный тренер Украины Валерий Николаевич Шамардин вспомнил, как на тренерских курсах учился известный украинский форварде Евгений Селезнев.

– Какими учениками вообще были наши звезды?

– Желание у них есть. Профессиональные знания у каждого есть. Однако от того же Селезнева на лекциях часто можно было услышать: "Ой, а я этого не знал, а это для меня новое".

Порадовали меня Пятов, Бойко, Кравец, Вернидуб – любознательные ребята. Мне даже Вернидуб-старший звонил потом и говорил: "Николаевич, спасибо за подготовку".

– Как вообще Селезнева удалось усадить за парту? Это кажется невозможным.

– Зная Селезнева, я его сразу за первую парту посадил. Правда, он потом каждого лектора начал заваливать вопросами (смеется, – прим.). Я ему уже говорил: "Да ты хоть дослушай, а потом вопрос задавай!".

Еще Евгений любил доставать вратарей. Постоянно их подкалывал. Мол, это люди из другой планеты.