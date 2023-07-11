ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута – в Генштабе рассказали о ситуации на данном направлении
Российская армия оказывает мощное сопротивление
СБУ
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На трех направлениях там они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, добавил Ковалев.
Российская армия оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
Отметим, что 10 июля Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 единиц личного состава врага и сожгли кучу техники страны-агрессора, в частности один вертолет и 14 артиллерийских систем.
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