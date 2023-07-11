Свитолина призвала утвердить отказ рукопожатий между украинцами и теннисистами из РФ и РБ – WTA, Азаренка и Сабаленка отреагировали

9 июля Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренку в 1/8 финала Уимблдона – 2:6, 6:4, 7:6. Украинка не пожала руку сопернице после матча, как и до этого в матчах с представителями страны-агрессора и страны-приспешницы. Свитолина заявила следующее:

"По моему личному мнению, теннисным организациям стоит сделать какое-то заявление, что рукопожатия между украинскими и российскими и белорусскими игроками не будет. Я уже много раз повторяла: пока российские войска не покинут Украину, пока мы не вернем обратно наши территории, пожимать руки мы не будем. У меня есть это четкое заявление. Я не знаю, реально ли вообще мне быть еще более четкой".

"Если я играю матч против россиянки или белоруски, конечно, я чувствую большее давление, что я должна победить. Вот почему одержать такую победу значит так много. Я по-своему стараюсь принести Украине такую маленькую победу".

WTA опубликовала официальное заявление об отказе Свитолиной и других украинских теннисисток пожимать руки соперницам из РФ и РБ:

"После досадных обстоятельств и недоразумения во вчерашнем матче на Уимблдоне (а также других матчей за последние несколько недель), WTA хотела бы внести ясность относительно послематчевых рукопожатий. В связи с продолжающейся войной, которая заслуживает осуждения, WTA уважает позицию украинских спортсменов, которые отказались от традиции пожимать руки соперникам (из России и Беларуси) в конце матча, поскольку это их личное решение. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и преданность, а также благодарим за понимание и уважение к спортсменам".

WTA Statement on post-match handshakes:



Following the unfortunate circumstances and misunderstanding in yesterday’s match at @Wimbledon (along with other matches the past several weeks), the WTA would like to provide clarity around post-match handshakes.



Due to the ongoing… — wta (@WTA) July 10, 2023

Теннисистка из Беларуси Арина Сабаленка отреагировала на призыв Свитолиной:

"Это действительно сложная ситуация. Я согласна с Элиной, что кто-то должен объявить в социальных сетях, что рукопожатий не будет, чтобы игроки не покидали корт с таким хейтом. Наверное, перед матчем должно быть объявление о рукопожатии. Я имею в виду, было бы хорошо, если бы публика действительно знала, что происходит. В отсутствии рукопожатий есть причина".

Aryna Sabalenka was asked about Azarenka being booed after Elina Svitolina match:



“That’s a really tough situation. As Elina said, someone has to come out on social media with an announcement that there won’t be a handshake so players won’t leave the court with so much hate.” pic.twitter.com/mRG1STeH1Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2023

Недавно Свитолина и Сабаленка встречались на "Ролан-Гаррос" и после матча украинка не пожала руку сопернице из РБ. После этого с трибун начал разноситься свист со стороны недовольных болельщиков. Также прокомментировала решение Элины Виктория Азаренка: