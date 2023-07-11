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Свитолина пригласила на матч девочку, два дня простоявшую в очереди на Уимблдон. Отец болельщицы сейчас защищает Украину на фронте

Общие новости
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Добрый поступок

Свитолина пригласила на матч девочку, два дня простоявшую в очереди на Уимблдон. Отец болельщицы сейчас защищает Украину на фронте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона-2023.

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После завершения поединка в Сети появилась история о 10-летней украинской девочке Анне. Она два дня стояла в очереди, чтобы попасть на турнир. К счастью, со Свитолиной связались и уточнили, можно ли что-нибудь сделать для Анны и ее мамы – и теннисистка уже через 10 минут после вопроса прислали билеты. Мама маленькой поклонницы тенниса рассказала:

"Вы знаете, наш папа сейчас находится на передовой. Я написала ему, что у нас теперь есть билеты, что нам помогли. Я думаю, это придало ему сил".

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон война с россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.07.2023 в 11:07
Молодець!
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