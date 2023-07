Свитолина пригласила на матч девочку, два дня простоявшую в очереди на Уимблдон. Отец болельщицы сейчас защищает Украину на фронте

Украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона-2023.

После завершения поединка в Сети появилась история о 10-летней украинской девочке Анне. Она два дня стояла в очереди, чтобы попасть на турнир. К счастью, со Свитолиной связались и уточнили, можно ли что-нибудь сделать для Анны и ее мамы – и теннисистка уже через 10 минут после вопроса прислали билеты. Мама маленькой поклонницы тенниса рассказала:

Here is a story about Anna, a 10 years old Ukrainian girl who likes & plays tennis. Anna’s father is on the frontline. Yesterday she cheered for Elina Svitolina at Wimbledon ???????? pic.twitter.com/cp1k7laIf5