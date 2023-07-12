Силы обороны имеют успех в наступлении на двух направлениях возле Бахмута

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев на брифинге Military Media Center.

На направлениях Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка ВСУ местами имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, уточнил спикер в своем отчете.

Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. Российская армия оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.