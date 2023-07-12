Силы обороны имеют успех в наступлении на двух направлениях возле Бахмута
Сообщает Генштаб
Азов
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев на брифинге Military Media Center.
На направлениях Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка ВСУ местами имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, уточнил спикер в своем отчете.
Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. Российская армия оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
Популярное сейчас
- Ночью РФ атаковала Украину Шахедами – как справилась ПВО и где были прилеты
- СК Полтава подписал двух игроков с опытом выступлений в УПЛ
- Президент Барселоны: Мы согласовали контракт с Месси. После одобрения от Ла Лиги его отец позвонил и сказал, что Лео устал от давления
- В Кремле возвращение командиров Азовстали в Украину назвали нарушением договоренности
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
- 08:55 Украинские По площади – как один украинский город. В Генштабе рассказали, сколько кв. км ВСУ освободили на южном направлении
- 08:57 Украинские "ВСУ не использовали весь потенциал". Генштаб и командующие рассказали о ходе контрнаступления
- 09:28 Украинские Украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении – Генштаб